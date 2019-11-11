Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş son yolculuğuna uğurlandı (1)

11.11.2019 17:01 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:01

FATİH'te evlerinde siyanür içerek intihar ettikleri iddia edilen 4 kardeş, son yolculuğuna uğurlandı.

Kardeşler için, Fındıkzade Albayrak Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı kılındı. Ardından AFAD ekipleri tarafından alınan 4 kardeşin cenazeleri, defnedilmek üzere cenaze araçlarına konuldu.

Kaynak: DHA

- İstanbul