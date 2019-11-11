Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş son yolculuğuna uğurlandı (1)
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Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş son yolculuğuna uğurlandı (1)

FATİH'te evlerinde siyanür içerek intihar ettikleri iddia edilen 4 kardeş, son yolculuğuna uğurlandı.

11.11.2019 17:01 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:01
Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş son yolculuğuna uğurlandı (1)
FATİH'te evlerinde siyanür içerek intihar ettikleri iddia edilen 4 kardeş, son yolculuğuna uğurlandı. 

Kardeşler için, Fındıkzade Albayrak Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı kılındı. Ardından AFAD ekipleri tarafından alınan 4 kardeşin cenazeleri, defnedilmek üzere cenaze araçlarına konuldu.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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