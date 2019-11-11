Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş son yolculuğuna uğurlandı (1)
FATİH'te evlerinde siyanür içerek intihar ettikleri iddia edilen 4 kardeş, son yolculuğuna uğurlandı.
11.11.2019 16:54 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:54
FATİH'te evlerinde siyanür içerek intihar ettikleri iddia edilen 4 kardeş, son yolculuğuna uğurlandı.
- İstanbul
Kardeşler için, Fındıkzade Albayrak Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı kılındı. Ardından AFAD ekipleri tarafından alınan 4 kardeşin cenazeleri, defnedilmek üzere cenaze araçlarına konuldu.
- İstanbul
Kaynak: DHA