FATİH'TE ÖLEN 4 KARDEŞİN CENAZESİ ALINDI (1)
İstanbul DHAFatih'te evlerinde siyanür içerek intihar ettikleri iddia edilen 4 kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
11.11.2019 14:23 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:23
İstanbul DHA
Fatih'te evlerinde siyanür içerek intihar ettikleri iddia edilen 4 kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Ölenlerin arkadaşı Serpil Alkan tarafından alınan cenazelerin bugün Fındıkzade Albayrak Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.
Görüntü Dökümü----------------------
-Cenazelerin adlı tıptan çıkarılması
Kaynak: DHA