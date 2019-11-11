FATİH'TE ÖLEN 4 KARDEŞİN CENAZESİ ALINDI (1)

FATİH'TE ÖLEN 4 KARDEŞİN CENAZESİ ALINDI (1)

İstanbul DHAFatih'te evlerinde siyanür içerek intihar ettikleri iddia edilen 4 kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

11.11.2019 14:23 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:23
FATİH'TE ÖLEN 4 KARDEŞİN CENAZESİ ALINDI (1)

DHA

Fatih'te evlerinde siyanür içerek intihar ettikleri iddia edilen 4 kardeşin cenazesi 'ndan alındı. Ölenlerin arkadaşı Serpil Alkan tarafından alınan cenazelerin bugün Fındıkzade Albayrak Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenazelerin adlı tıptan çıkarılması


Kaynak: DHA
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