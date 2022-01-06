FATİH'TE OKULDA YEMEKTEN ZEHİRLEN ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ HASTANELERE KALDIRILDI

Ersan SAN/

FATİH'te ortaokulda yedikleri öğle yemeğinden zehirlenen çok sayıda öğrenci hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerden bir kısmı taburcu edilirken, bir kısmının tedavisi sürüyor.

"20'Lİ SAYILARDA BİR ZEHİRLENME OLDUĞUNU DUYDUM"

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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