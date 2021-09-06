Son dakika gündem: FATİH'TE OKUL SERVİSLERİNE POLİS DENETİMİ

Son dakika haberine göre Fatih'te, okulların başlaması ile birlikte trafik polisleri okul servislerini denetledi.

Fatih'te, okulların başlaması ile birlikte trafik polisleri okul servislerini denetledi. Durdurulan okul servisleri kontrol edilirken, şoförlerine bilgilendirmelerde bulunuldu.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, okulların başlamasıyla birlikte Fatih Lahor kavşağında okul servislerini durdurdu. Muayenesiz olduğu gerekçesiyle iki gün önce trafik cezası yazılan okul servisi sürücüsü aracının muayenesini yaptırması yönünde uyarıldı.

DENETİM İYİDİR

Servis şoförü Kahraman Uygun, Muayene istasyonları dolu olduğundan muayene randevumuzu alamamıştık. Ondan dolayı memur arkadaşlar cumartesi günü cezai işlem uyguladı. Önümüzdeki cumartesi günü için randevumuz var. Eksiklerimizi giderip en kısa zamanda devam edeceğiz. Denetimler uygulansın. Denetim iyidir. 1 buçuk senedir sektör kan ağlıyor. 1 buçuk senedir çalışmıyoruz. Hayat şartlarından dolayı bu tarz eksikleri son günlere bırakmak zorunda kaldık. İhmalimiz var. Burada kendimizi öz eleştiri de yapalım. Randevu istasyonlarında randevu bulamıyoruz. Haftaya cumartesiye randevu buldum diye konuştu.

AŞI OLMAYANLARA SERVİS ÇEKTİRMİYORLAR

Bir diğer servis şoförü Muammer Atakan, Açılışı hayırlısıyla yapıyoruz. Ben de eksik yok. Her şeyimiz tam. Herkes aşıları olacak. Bizim 2 aşımız oldu. Olmayanlara servis çektirmiyorlar. Doğru bir karar dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı