FATİH'TE NİJERYALI İŞADAMININ ARAÇLA ÖNÜ KESİLEREK CÜZDANININ ÇALINMASI KAMERADA
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FATİH'TE NİJERYALI İŞADAMININ ARAÇLA ÖNÜ KESİLEREK CÜZDANININ ÇALINMASI KAMERADA

FATİH'te Nijerya uyruklu işadamı Abımbola Obafemi Jackson K.'nın araçla önünün kesilerek yankesicilik yöntemiyle cüzdanını çalındığı iddiasıyla araç sahibi Ali S. yakalandı.

FATİH'TE NİJERYALI İŞADAMININ ARAÇLA ÖNÜ KESİLEREK CÜZDANININ ÇALINMASI KAMERADA
21.05.2020 12:24 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:24
FATİH'te Nijerya uyruklu işadamı Abımbola Obafemi Jackson K.'nın araçla önünün kesilerek yankesicilik yöntemiyle cüzdanını çalındığı iddiasıyla araç sahibi Ali S. yakalandı. Adliyeye sevk edilen Ali S. serbest bırakıldı.

Olay, 7 Mayıs günü saat 19.30 sıralarında gerçekleşti. Fatih, Ankara Caddesi'nde yürüyen iş adamı Abımbola Obafemi Jackson K.'nın (46) bir anda araçla önü kesildi. Bu sırada Jackson K'nın içinde 150 dolar, 5 bin 500 TL ve ikamet izin belgesinin bulunduğu cüzdanı yankesicilik yöntemiyle çalındı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, olay yerini gören güvenlik kamera görüntüleri incelenerek söz konusu araç bulundu. Polis, aracın sahibi Ali S.'yi (26) 17 Mayıs'ta Beyoğlu, Hacıahmet Mahallesi'ndeki evinde yakaladı. Ali S. aynı gün çıkarıldığı adliyede serbest bırakıldı.  

- İstanbul

Kaynak: DHA

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