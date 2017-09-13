Fatih'te Narkotik Operasyonu, 4 Gözaltı

FATİH'te uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik olarak düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken 5 kurusıkı tabanca, iki adet pompalı tüfek ile çok sayıda satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce gelen bir ihbar üzerine Fatih'te bulunan 3 ayrı adresi fiziki takibe aldı. Polis ekiplerinin yaklaşık 10 günlük tabiki sonucu bu akşam saat 21: 30 sıralarında Fatih'te daha önce belirlenen ve uyuşturucu ticareti yaptığı saptanan 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Fatih Topkapı Mahallesi, Muhallebici Hasan Sokak'ta bulunan bir gecekonduya giren Narkotim polisleri içeride aramalar yaptı.



5 TABANCA İLE 2 POMPALI TÜFEK VE SATIŞA HAZIR UYUŞTURUCU MADDE GEÇİRİLDİ



Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda satışa hazır çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gecekondunun bahçesinde de namlusu değiştirilmek üzere hazır 5 kuru sıkı tabanca bulundu. Ayrıca yapılan aramalar sırasında 2 adet pompalı tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Gecekonduya yapılan baskın da içeride kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin diğer adreslerde yaptığı aramalarda ise uyuşturucu madde ele geçirdiği ve 4 kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.



- İstanbul