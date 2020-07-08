Fatih'te, müstakil evde başlayan ve yandaki apartmanlara da sirayet eden yangın söndürüldü
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Fatih'te, müstakil evde başlayan ve yandaki apartmanlara da sirayet eden yangın söndürüldü

Fatih ilçesinde, kullanılmayan müstakil evde başlayan ve yandaki binalara da sirayet eden yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih'te, müstakil evde başlayan ve yandaki apartmanlara da sirayet eden yangın söndürüldü
08.07.2020 09:43 | Son Güncelleme: 08.07.2020 10:02

Fatih ilçesinde, kullanılmayan müstakil evde başlayan ve yandaki binalara da sirayet eden yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Koca Mustafapaşa Mahallesi Marmara Caddesi'ndeki kullanılmayan 2 katlı müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle evin yanındaki apartmanlara da sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri müdahale ederek, müstakil ev ile çatı kısımları etkilenen apartmanlardaki yangını söndürdü.

Ekipler, müdahaleden sonra daireleri kontrol etti.

Yangın nedeniyle evlerde hasar oluştu.

Kaynak: AA

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