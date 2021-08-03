Fatih'te motosiklet denetimi
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Fatih'te motosiklet denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fatih'te motosiklet denetimi Durdurulan motosikletlilerin sürücü belgeleri kontrol edildi ve araç plakaları sorgulandı Fatih'te polis ekipleri motosikletlilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Fatih'te motosiklet denetimi

Durdurulan motosikletlilerin sürücü belgeleri kontrol edildi ve araç plakaları sorgulandı

İSTANBUL - Fatih'te polis ekipleri motosikletlilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetim kapsamında durdurulan motosiklet sürücülerinin sürücü belgeleri kontrol edildi ve araç plakaları sorgulandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne Trafik ekipleri, Sivil Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerle birlikte motosiklet denetimi gerçekleştirildi. Fatih'te gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan motosiklet sürücülerinin belgelerine bakılarak, araç plakaları sorgulandı.

Yapılan denetimlerde evraklarında eksiklik olan, ehliyeti olmayan ve kask kullanmayan motosiklet sürücülerine cezai işlem uygulanırken denetimlerin saat 18.00'e kadar süreceği öğrenildi.

Fatih'te motosiklet denetimi
Fatih'te motosiklet denetimi
Fatih'te motosiklet denetimi
Fatih'te motosiklet denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selim Bayraktar

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