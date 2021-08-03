FATİH'TE MOTOSİKLET DENETİMİ
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FATİH'TE MOTOSİKLET DENETİMİ

FATİH'TE MOTOSİKLET DENETİMİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fatih'te motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Fatih'te motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Ruhsat, plaka, muayene, trafik sigortası ve kask denetiminin yapıldığı uygulamada, kurallara uymayan bir sürücüye cezai işlem uygulandı.

İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Millet Caddesi üzerinde, motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Sürücülerin kask takıp takmadığı denetlenirken ruhsat, plaka, muayene, trafik sigortası evrakları da kontrol edildi. Denetim kapsamında, bir sürücüye plakasız trafiğe çıktığı için 2 bin 270 TL, kask takmadığı için 144 TL olmak üzere toplam 2 bin 414 TL idari para cezası uygulandı.

FATİH'TE MOTOSİKLET DENETİMİ
FATİH'TE MOTOSİKLET DENETİMİ
FATİH'TE MOTOSİKLET DENETİMİ
FATİH'TE MOTOSİKLET DENETİMİ
FATİH'TE MOTOSİKLET DENETİMİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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