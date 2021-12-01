Fatih'te metruk binanın çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı

FATİH, İSTANBUL (AA) - Fatih'te metruk bir binada meydana gelen çökme, güvenlik kameralarına yansıdı.

Balat Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın büyük bölümü çökerken, yapının boş olduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise bina önünde bekleyen motosikletli bir kişinin birkaç saniye farkla molozların altında kalmaktan kurtulduğu görüldü.

Polis ekiplerinin çevrede aldığı güvenlik önlemleri sürerken, cadde yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri

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