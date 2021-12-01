Fatih'te metruk binanın çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
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Fatih'te metruk binanın çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı

AA / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel
Fatih'te metruk binanın çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı

Fatih'te metruk bir binada meydana gelen çökme, güvenlik kameralarına yansıdı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Fatih'te metruk bir binada meydana gelen çökme, güvenlik kameralarına yansıdı.

Balat Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın büyük bölümü çökerken, yapının boş olduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise bina önünde bekleyen motosikletli bir kişinin birkaç saniye farkla molozların altında kalmaktan kurtulduğu görüldü.

Polis ekiplerinin çevrede aldığı güvenlik önlemleri sürerken, cadde yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Fatih'te metruk binanın çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı

AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri

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