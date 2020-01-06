: Fatih'te metruk binanın bir bölümü bitişiğindeki binanın üzerine çöktü

06.01.2020 21:32 | Son Güncelleme: 06.01.2020 21:34

Fatih'te iki katlı metruk binanın bir bölümü, aşırı yağış ve fırtına nedeniyle bitişiğindeki başka bir binanın üzerine çöktü.

Alınan bilgiye göre, Balat Mahallesi Yasemin Sokağı'ndaki, bir kısmı daha önce yıkılan metruk binada çökme meydana geldi.

Metruk binadan kopan parçalar Nihat Azı adlı vatandaşa ait olduğu öğrenilen diğer binanın çatısına zarar verdi.

İki katlı olmasına rağmen kot farkı nedeniyle alçakta bulunan binada hasar oluşurken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ev sahibi Nihat Azı, çatısının yıkıldığını ve evine su dolduğunu belirterek, her yağışlı ve rüzgarlı havada aynı sorunla karşılaştığını söyledi.

Büyük bir tehlike yaşadığını dile getiren Azı, yetkililerden duruma çare bulunmasını talep etti.

Bina sakinlerinin dışarıda bekleyişleri sürerken, zabıta ekipleri de evde inceleme yapıyor.

Bu arada, Fatih Belediyesinin metruk bina için çevrede önlem aldığı, tarihi özelliği olan binanın yıkım için de gerekli başvuruların daha önce yapıldığı ve onay beklendiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu