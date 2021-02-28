FATİH'TE METRUK BİNADA YANGIN... DUBALARI ÜZERİNDE ZIPLAYARAK İNDİRDİLER
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FATİH'TE METRUK BİNADA YANGIN... DUBALARI ÜZERİNDE ZIPLAYARAK İNDİRDİLER

28.02.2021 11:33 | Son Güncelleme: 28.02.2021 11:38
FATİH'TE METRUK BİNADA YANGIN... DUBALARI ÜZERİNDE ZIPLAYARAK İNDİRDİLER

FATİH'te iki katlı depo olarak kullanılan boş metruk binada yangın çıktı.

FATİH'te iki katlı depo olarak kullanılan boş metruk binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri dar sokaklar ve kapalı otomatik dubalar nedeniyle olay yerine girmekte zorlandı.  Dubalar çevredeki vatandaşların ve zabıta ekiplerinin üzerinde zıplamasıyla indirilebildi. 

Yangın saat 09.30 sıralarında Şeysuvar Bey Mahallesi, Çakmaktaşı Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk binada çıktı. Üst katta henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek depo olarak kullanılan alt kata da sıçradı. Yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İTFAİYEYE DUBA ENGELİ

Olay yerine gitmeye çalışan itfaiye ekipleri kapalı olan otomatik dubalar ve dar sokaklar nedeniyle zorluk yaşadı. Bir görevli dubaları açmak, indirmek için çalıştı ancak başarılı olamadı.  İtfaiye ekipleri zabıta ekiplerinin gelmesiyle sokağa giriş yapabildi. İndirilemeyen dubalar çevredeki vatandaşların ve zabıta ekiplerinin üzerinde zıplamasıyla indirilebildi.  Sokakların dar ve trafiğe kapalı sokakların olması nedeniyle de itfaiye araçları yangının bulunduğu sokağa araçlarını sokamadı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Herhangi bir yaralananın olmadığı yangında binada ve depo olarak kullanılan alanda maddi hasar oluştu.

Olayı anlatan bir görgü tanığı,  " Dumanlar yukarıdan çıkmaya başladı. Depo olarak kullanılıyor kimse yoktu.  Duman çıkıyordu büyüdü" diye konuştu.  

Görüntü dökümü:

---------------------Görevlilerin dubaların üzerinde zıplamasıİtfaiye araçlarının ilerlemesiBinadan görüntüyükselen dumanlardan görüntüekiplerin çalışmalarıGörgü tanığı ile röportaj

 


FATİH'TE METRUK BİNADA YANGIN... DUBALARI ÜZERİNDE ZIPLAYARAK İNDİRDİLER
FATİH'TE METRUK BİNADA YANGIN... DUBALARI ÜZERİNDE ZIPLAYARAK İNDİRDİLER
FATİH'TE METRUK BİNADA YANGIN... DUBALARI ÜZERİNDE ZIPLAYARAK İNDİRDİLER
FATİH'TE METRUK BİNADA YANGIN... DUBALARI ÜZERİNDE ZIPLAYARAK İNDİRDİLER
FATİH'TE METRUK BİNADA YANGIN... DUBALARI ÜZERİNDE ZIPLAYARAK İNDİRDİLER
FATİH'TE METRUK BİNADA YANGIN... DUBALARI ÜZERİNDE ZIPLAYARAK İNDİRDİLER
FATİH'TE METRUK BİNADA YANGIN... DUBALARI ÜZERİNDE ZIPLAYARAK İNDİRDİLER
FATİH'TE METRUK BİNADA YANGIN... DUBALARI ÜZERİNDE ZIPLAYARAK İNDİRDİLER
FATİH'TE METRUK BİNADA YANGIN... DUBALARI ÜZERİNDE ZIPLAYARAK İNDİRDİLER
FATİH'TE METRUK BİNADA YANGIN... DUBALARI ÜZERİNDE ZIPLAYARAK İNDİRDİLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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