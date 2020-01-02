Fatih'te metruk binada yangın
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Fatih'te metruk binada yangın

Fatih Hırkai Şerif Mahallesi Yenibahçe Sokak'taki 2 katlı metruk bir ahşap binada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

02.01.2020 14:42 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:00
Fatih'te metruk binada yangın

Fatih Hırkai Şerif Mahallesi Yenibahçe Sokak'taki 2 katlı metruk bir ahşap binada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

ekiplerince müdahale edilen yangın sırasında metruk bina çöktü.

Çökme nedeniyle yanan evin bitişiğindeki apartmanın girişi kapandı. Bu binada yaşayan ve dumandan etkilenen bir kadın, itfaiye ekiplerince yangın merdiveni aracılığıyla kurtarıldı.

Yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA
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