Fatih'te metruk binada kısmi çökme; Temizlik işçisi binada mahsur kaldı FATİH'te metruk binaya temizlik için giren görevli içeride çalıştığı sırada kısmı çökme meydana geldi.

FATİH'te metruk binaya temizlik için giren görevli içeride çalıştığı sırada kısmı çökme meydana geldi. Kat zemininin çökmesi nedeniyle dışarı çıkamayan temizlik görevlisini itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay saat 11.30 sıralarında Şehsuvar Bey Mahallesi, Neviye Sokak'ta bulunan 3 katlı metruk binada meydana geldi. Bir temizlik görevlisi metruk bina içindeki çöpleri temizlemek için binadan içeri girdi. Üst kata çıkan temizlik görevlisi çalışma yaptığı sırada birinci kat zemini çöktü. Çökme nedeniyle temizlik görevlisi binadan çıkamayarak içeride mahsur kaldı. Dışarı çıkamayan işçiyi ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri dışarı çıkarırken, görevli olaydan yara almadan kurtuldu. Olayı anlatan Nuri Akgün isimli bir esnaf, "Çöpçü çıktı temizlemek için. Zemin çökünce yukarıda kaldı, inemedi aşağı. Herhangi bir yarası yok. Boş bir binaydı" diye konuştu. Olay yerine gelen zabıta ekipleri metruk bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

- İstanbul

Kaynak: DHA