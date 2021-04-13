Fatih'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Fatih'te iki katlı ahşap yapılı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Fatih'te iki katlı ahşap yapılı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Hoca Gıyasettin Mahallesi'nde yabancı uyruklu kişilerin barınmak için kullandığı metruk binanın üst katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu