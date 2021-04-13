Fatih'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fatih'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Fatih'te iki katlı ahşap yapılı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Fatih'te iki katlı ahşap yapılı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Hoca Gıyasettin Mahallesi'nde yabancı uyruklu kişilerin barınmak için kullandığı metruk binanın üst katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.

Fatih'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Fatih'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Fatih'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Fatih'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Vladimir Putin Fahrettin Altun
Magazin Müjde Ar Ece Erken Bülent Ersoy Mustafa Üstündağ
Spor Gökhan Töre Necip Uysal Caner Erkin Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fatih'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 08:45:36. #1.15#
title