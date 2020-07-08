Fatih'te metruk binada başlayan yangın apartmana sıçradı
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Fatih'te metruk binada başlayan yangın apartmana sıçradı

FATİH'te metruk bir binada başlayan yangın yan taraftaki 5 katlı apartmanın çatısına sıçradı.

Fatih'te metruk binada başlayan yangın apartmana sıçradı
08.07.2020 09:51 | Son Güncelleme: 08.07.2020 09:55

FATİH'te metruk bir binada başlayan yangın yan taraftaki 5 katlı apartmanın çatısına sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın saat 08.15 sıralarında Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi Marmara Caddesi'ndeki tek katlı boş bir binada çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın büyüyerek çevresinde bulunan 5 katlı binanın çatısına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis e zabıta ekipleri sevk edildi. Ayrıca tedbir amaçlı ambulansta olay yerinde hazır bulundu.Tek katlı metruk binada ve 5 katlı binanın çatı katındaki yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken Fatih Belediyesi zabıtası ve polis ekipleri de çevredeki evlerde oturan vatandaşları uyarıp önlem aldı. 


Kaynak: DHA

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