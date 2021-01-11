Son dakika haberi! Fatih'te metruk bina alev alev yandı, izleyenler sosyal mesafeyi hiçe saydı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi! Fatih'te metruk bina alev alev yandı, izleyenler sosyal mesafeyi hiçe saydı

11.01.2021 17:25 | Son Güncelleme: 11.01.2021 17:38
Son dakika haberi! Fatih'te metruk bina alev alev yandı, izleyenler sosyal mesafeyi hiçe saydı

Son dakika haberi: Fatih'te iki katlı metruk binada yangın çıktı.

Fatih'te iki katlı metruk binada yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar evlerinden dışarı çıkıp cep telefonları ile görüntü çekerek sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Kimi vatandaşlar ise çatılara çıkarak yangını izledi. 

Yangın, saat 16.30 sıralarında Yedikule Mahallesi Küheylan Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap binada çıktı. Metruk binada dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri alevlerin yükseldiği yangına müdahale etti. Mahalle sakinleri yangını izlemek ve cep telefonu ile görüntü çekmek için sokağa döküldü. Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı sokakta kimi vatandaşlar ise çatı katına çıkarak tehlikeli bir şekilde yangını izledi. Binanın etrafındaki demir korkuluklar itfaiye ekiplerini zorlarken yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. 


- İstanbul
Son dakika haberi! Fatih'te metruk bina alev alev yandı, izleyenler sosyal mesafeyi hiçe saydı
Son dakika haberi! Fatih'te metruk bina alev alev yandı, izleyenler sosyal mesafeyi hiçe saydı
Son dakika haberi! Fatih'te metruk bina alev alev yandı, izleyenler sosyal mesafeyi hiçe saydı
Son dakika haberi! Fatih'te metruk bina alev alev yandı, izleyenler sosyal mesafeyi hiçe saydı
Son dakika haberi! Fatih'te metruk bina alev alev yandı, izleyenler sosyal mesafeyi hiçe saydı
Son dakika haberi! Fatih'te metruk bina alev alev yandı, izleyenler sosyal mesafeyi hiçe saydı
Son dakika haberi! Fatih'te metruk bina alev alev yandı, izleyenler sosyal mesafeyi hiçe saydı
Son dakika haberi! Fatih'te metruk bina alev alev yandı, izleyenler sosyal mesafeyi hiçe saydı
Son dakika haberi! Fatih'te metruk bina alev alev yandı, izleyenler sosyal mesafeyi hiçe saydı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mike Pence Murat Kurum Kemal Kılıçdaroğlu Canan Kaftancıoğlu
Magazin Hande Erçel Serdar Ortaç Eser Yenenler Mehmet Ali Erbil
Spor Emre Taşdemir Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ocak Çocuk Ankara Facebook
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Fatih'te metruk bina alev alev yandı, izleyenler sosyal mesafeyi hiçe saydı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 17:38:13. #1.15#
title