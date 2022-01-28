Fatih'te metruk bina alev alev yandı

FATİH, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Fatih'te 4 katlı bir metruk bina alev alev yandı. Yıkılma tehlikesi olan binadaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Gedikpaşa Caddesi Çadırcılar Çeşmesi Sokak'ta saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Fatih Belediyesi tarafından yıkılma tehlikesine karşı boşaltılan ve etrafı demir bariyerle çevrilen 4 katlı metruk binada iddiaya göre, madde bağımlısı kişiler yaşıyordu. Sabah saatlerinde metruk binadan bir anda alevler yükselmeye başladı. Alevleri gören çevredeki esnaf durumu polis itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri alevlerin yükseldiği binaya müdahale ederek yangını söndürdü. Polis ekipleri de yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğu karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Mahalleli, metruk binayı içinde yaşayan madde bağımlısı kişilerin yaktığını iddia etti.

"Tinercilerden kaynaklandığı tahmin ediliyor"

Yaşananları anlatan esnaf Nuri Aytekin, "Sabah burada kalabalık olamaya başladı. Binadan ufak ufak dumanlar çıkmaya başladı. Sonra bir anda alevler yükselmeye başladı. İtfaiyeyi aradık. Hemen geldiler. Müdahale etmeye başladılar. Tarihi değil eski bir bina. Tinercilerden kaynaklandığı tahmin ediliyor. Yani bu havada bina ıslakken bir anda yanması biraz garip geldi" dedi. - İSTANBUL