FATİH'TE METRUK BİNA ALEV ALEV YANDI
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FATİH'TE METRUK BİNA ALEV ALEV YANDI

FATİH'te metruk bina alev alev yandı.

25.12.2019 21:12 | Son Güncelleme: 25.12.2019 21:12
FATİH'TE METRUK BİNA ALEV ALEV YANDI
FATİH'te metruk bina alev alev yandı. Binadaki yangın ekipleri tarafından söndürülürken, içeride kimsenin olmadığı öğrenildi.

Hoca Gıyasettin Mahallesi Divan Efendi Sokak'ta bulunan metruk binada saat 20.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekibi sevk edildi. ekipleri, metruk binanın kapısındaki demirleri keserek müdahaleye başladı. Ekipler, ayrıca yangına merdiven ile müdahale etti. Metruk binada çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Binanın içinde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü: ------------------Alev alev yanan bina -İtfaiye ekipleri-Yangının çıktığı bina-İtfaiye ekiplerinin kapıdaki demiri kesmesi-Merdivenle müdahale

-Genel ve detay görüntüler 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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