Fatih'te maske takma kavgası kanlı bitti : 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fatih'te maske takma kavgası kanlı bitti : 1 yaralı

Fatih'te maske takma kavgası kanlı bitti : 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Fatih'te maske takma tartışması yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

İstanbul Fatih'te maske takma tartışması yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Yaralının hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Gençtürk Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, motokurye cadde üzerinde bulunan bir iş hanına sipariş bırakmaya gitti. Kurye çalışanı maske takmadığı için dükkan çalışanıyla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgadan kısa süre sonra motokurye, arkadaşları ile birlikte tekrar olay yerine geldi. Bu kez çıkan kavgada silahlar da konuştu. Bir kişi kavga sırasında vücuduna isabet eden 2 kurşunla yaralandı. Yaralı şahıs, olay yerindeki döviz bürosuna sığındı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri silahlı kavgaya karışan 4 kişiden 2'sini gözaltına aldı. Ekiplerin konuyla ilgili çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kaza yapan taraflar ortalığı savaş alanına çevirdi! Şahıslardan biri eline aldığı tampon parçasıyla böyle saldırdı
Kaza yapan taraflar ortalığı savaş alanına çevirdi! Şahıslardan biri eline aldığı tampon parçasıyla böyle saldırdı
Talihsiz kadın, eski eşi tarafından çocuklarının gözü önünde acımasızca öldürüldü
Talihsiz kadın, eski eşi tarafından çocuklarının gözü önünde acımasızca öldürüldü
İstanbul'da asker eğlencesi için çekici üzerinde düzenlenen asker konvoyu bu kadarına pes dedirtti
İstanbul'da asker eğlencesi için çekici üzerinde düzenlenen asker konvoyu bu kadarına pes dedirtti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Burak Sergen Bülent Ersoy Demet Akalın
Spor Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz Josef De Souza Lukas Podolski
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fatih'te maske takma kavgası kanlı bitti : 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 02:03:18. #1.16#

title