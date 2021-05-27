Fatih'te maske takma kavgası kanlı bitti : 1 yaralı

İstanbul Fatih'te maske takma tartışması yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

İstanbul Fatih'te maske takma tartışması yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Yaralının hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Gençtürk Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, motokurye cadde üzerinde bulunan bir iş hanına sipariş bırakmaya gitti. Kurye çalışanı maske takmadığı için dükkan çalışanıyla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgadan kısa süre sonra motokurye, arkadaşları ile birlikte tekrar olay yerine geldi. Bu kez çıkan kavgada silahlar da konuştu. Bir kişi kavga sırasında vücuduna isabet eden 2 kurşunla yaralandı. Yaralı şahıs, olay yerindeki döviz bürosuna sığındı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri silahlı kavgaya karışan 4 kişiden 2'sini gözaltına aldı. Ekiplerin konuyla ilgili çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı