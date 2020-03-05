Fatih'te markette yangın çıktı
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Fatih'te markette yangın çıktı

Fatih'te 4 katlı binanın en alt katında bulunan markette yangın çıktı.

05.03.2020 23:08 | Son Güncelleme: 05.03.2020 23:11
Fatih'te markette yangın çıktı

'te 4 katlı binanın en alt katında bulunan markette yangın çıktı. Yangın ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmalarının ardından söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Sümbül Efendi Mahallesi Eski Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın girişindeki markette çıktı. Kapalı olan marketin içindeki alevleri gören mahalle sakinleri, durumu hemen ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edildi. Sokağa gelen ekipler, yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında market içinde hasar meydana geldi.

GELENE KADAR ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK

Yangına müdahale eden mahalle sakini Mustafa Yıldırım, Dışarıdan bağırma sesleri geldi. Aşağıya indik camları kırdık. Komşularla birlikte su taşıdık. Komşularımızı da aşağıya indirdik can güvenliği için. İtfaiyeyi aradık, onlar gelene kadar elimizden geleni yaptık. Dumandan etkilenen olmadı ama her ihtimale karşı komşularımızı aşağıya indirdik. dedi.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Fatih'te markette yangın çıktı
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