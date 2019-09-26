Fatih'te lokantada panik anı

Ümit Nazlı Boyner, araçta sigara içenlere kesilen cezaları eleştirdi: Özel araba eşittir özel alan, kime ne?
Turkcell ve Türk Telekom'dan mobil hatlardaki kesintiye ilişkin açıklama geldi
Evlilik programıyla adını duyuran Melis Buse Betkayan, sütyensiz haliyle tepki çekti
Çağla Şıkel, baş manken olduğu defilede frikik verdi
Rusya, Maduro'nun Moskova ziyareti sırasında Venezuela'ya askeri birlik gönderdi
Davutoğlu'nun masasındaki son seçim anketi şaşırttı: Babacan ve Davutoğlu'nun toplam oy potansiyeli yüzde 20