FATİH'TE LİBYA ADALET BAKANI'NIN EŞİNE YANKESİCİLİK ŞOKU KAMERADA
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FATİH'TE LİBYA ADALET BAKANI'NIN EŞİNE YANKESİCİLİK ŞOKU KAMERADA

LİBYA Adalet Bakanı Abdullah El İdrisi'nin eşine ait 7 bin lira, Libya pasaportu ve ikametgah iznini Fatih'teki bir AVM'ye girdiği sırada yankesicilik yöntemiyle çalan Suriye uyruklu 3 kadın gözaltına alındı.

05.06.2020 10:29 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:08

LİBYA Adalet Bakanı Abdullah El İdrisi'nin eşine ait 7 bin lira, Libya pasaportu ve ikametgah iznini Fatih'teki bir AVM'ye girdiği sırada yankesicilik yöntemiyle çalan Suriye uyruklu 3 kadın gözaltına alındı. Yankesicilik anları kameralara yansıdı.

Libya Adalet Bakanı Abdullah El İdrisi Ankara'da siyasi temaslarada bulunurken bakanın eşi Ahlaam Omar Alhusayn, Fatih Akşemsettin Mahallesi Akdeniz Caddesi üzerindeki bir AVM'ye Çarşamba günü saat 19.00 sıralarında alışveriş yapmak için gitti. Bakanın eşine ait 7 bin lira, Libya pasaportu ve ikametgah izni AVM'ye girdiği sırada 3 kişi tarafından yankesicilik yöntemiyle çalındı. Ahlaam Omar Alhusayn'in ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, AVM ve çevresindeki birçok güvenlik kamerasını inceledi. Yapılan incelemelerin ardından yankesicilerin eşkali belirlenirdi. Yankesicilerin Suriye uyruklu oldukları öğrenilirken Heyem N., Zahra S. ve Eric N. isimli şüpheliler Valide Sultan Camii yer altı çarşısı girişinde Fatih Şehit Tevfik Fikret Erciyes Polis Merkezi Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu şüpheliler çıkartıldıkları mahkemede Libya Adalet Bakanı'nın eşine yankesicilik yaptıklarını itiraf etmelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan o analara güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bakanın eşinin AVM'ye doğru yürüdüğü ve 3 yankesicinin takip ettikleri ardından AVM'den çıktıkları görülüyor.

FATİH'TE LİBYA ADALET BAKANI'NIN EŞİNE YANKESİCİLİK ŞOKU KAMERADA

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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