Fatih'te LGS öncesi okullar dezenfekte edildi Fatih'te LGS öncesi okullar dezenfekte edildi Fatih Belediyesi ilçede bulunan 42 okulu 20 Haziran'daki LGS sınavı öncesi dezenfekte etti.

Fatih'te LGS öncesi okullar dezenfekte edildi

İSTANBUL - Fatih Belediyesi ilçede bulunan 42 okulu 20 Haziran'daki LGS sınavı öncesi dezenfekte etti.

20 Haziran'da gerçekleştirilecek LGS sınavı öncesi Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen listeye göre Fatih'te 42 okul, Fatih Belediyesi Sağlık İşleri dezenfeksiyon ekipleri tarafından sınava hazır hale getirildi. Çalışmalara okul yönetimi ve öğretmenler nezaret etti. Derslikler, giriş kapıları, lavabolar, kapı kolları ve okul bahçesindeki oturma grupları dezenfekte edildi.

12 kişiden oluşan dezenfeksiyon ekibi okullarda Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olan mikroorganizmalara karşı geniş etki alanına sahip dezenfektan kullandı. Kullanılan dezenfektanların uygulayıcılara ya da uygulama ortamını kullanacak insanlara hiçbir zararı bulunmadığı kaydedildi.

Kaynak: İHA