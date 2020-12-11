Fatih'te kuyumcu soygunu kamerada
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Fatih'te kuyumcu soygunu kamerada

11.12.2020 16:11 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:32
Fatih'te kuyumcu soygunu kamerada

FATİH'te önceki gün gerçekleşen kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı.

FATİH'te önceki gün gerçekleşen kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü Fatih'te bir kuyumcuda meydana gelmişti. Yabancı uyruklu silahlı 3 kişi kuyumcu çalışanını darp ederek soygun gerçekleştirmiş, geldikleri araçla kaçmaya çalışırken kazaya karışan şüpheliler ellerindeki çuvallarla yaya olarak kayıplara karışmıştı. Soygun anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.  

Görüntülerde kuyumcuya giren susturucu silahlı soyguncular çalışanı darp ederek etkisiz hale getiriyor ardından vitrindeki altınları çantaya dolduruyor. Bu sırada bir soyguncu çalışanın başında bekliyor. 

- İstanbul
Fatih'te kuyumcu soygunu kamerada
Fatih'te kuyumcu soygunu kamerada
Fatih'te kuyumcu soygunu kamerada
Fatih'te kuyumcu soygunu kamerada
Fatih'te kuyumcu soygunu kamerada
Fatih'te kuyumcu soygunu kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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