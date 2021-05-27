Fatih'te kuyumcu dükkanına yağma teşebbüsünde bulunan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı

Fatih'te bir kuyumcu dükkanına yağma teşebbüsünde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden, 3'ü polis memuru 5 kişi tutuklandı.

Fatih'te bir kuyumcu dükkanına yağma teşebbüsünde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden, 3'ü polis memuru 5 kişi tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 19 Mayıs 10.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Onsekiz Sekbanlar Sokak'ta bulunan bir kuyumcu dükkanına gelen silahlı ve polis yelekli 8 kişinin yağma teşebbüsünde bulunması, iş yeri çalışanlarıyla aralarında çıkan tartışma sonucu, iş yeri çalışanı İbrahim İ'nin silahla bacağından yaralanması ve şüphelilerin olay yerinden kaçması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından Mehmet Hakan K. (27), Engin U. (48), Ramazan Alperen G. (24), Alper S. (26), Şehmuz K. (41), Abdullah D. (27), Cihan A. (26) ve Hasan Ş'yi. (29) yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Abdullah D'nin Başakşehir'de, Cihan A'nın Zonguldak'ta, Hasan Ş'nin ise Amasya'da görevli polis memuru, şüphelilerden diğer 3'ünün esnaf, 2'sinin öğrenci olduğu belirlendi.

Gasp Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından 23 Mayıs'ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden Alper S., Şehmuz K., Abdullah D., Cihan A. ve Hasan Ş. tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış