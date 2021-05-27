Fatih'te kuyumcu dükkanına yağma teşebbüsünde bulunan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fatih'te kuyumcu dükkanına yağma teşebbüsünde bulunan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı

Fatih'te kuyumcu dükkanına yağma teşebbüsünde bulunan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Fatih'te bir kuyumcu dükkanına yağma teşebbüsünde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden, 3'ü polis memuru 5 kişi tutuklandı.

Fatih'te bir kuyumcu dükkanına yağma teşebbüsünde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden, 3'ü polis memuru 5 kişi tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 19 Mayıs 10.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Onsekiz Sekbanlar Sokak'ta bulunan bir kuyumcu dükkanına gelen silahlı ve polis yelekli 8 kişinin yağma teşebbüsünde bulunması, iş yeri çalışanlarıyla aralarında çıkan tartışma sonucu, iş yeri çalışanı İbrahim İ'nin silahla bacağından yaralanması ve şüphelilerin olay yerinden kaçması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından Mehmet Hakan K. (27), Engin U. (48), Ramazan Alperen G. (24), Alper S. (26), Şehmuz K. (41), Abdullah D. (27), Cihan A. (26) ve Hasan Ş'yi. (29) yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Abdullah D'nin Başakşehir'de, Cihan A'nın Zonguldak'ta, Hasan Ş'nin ise Amasya'da görevli polis memuru, şüphelilerden diğer 3'ünün esnaf, 2'sinin öğrenci olduğu belirlendi.

Gasp Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından 23 Mayıs'ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden Alper S., Şehmuz K., Abdullah D., Cihan A. ve Hasan Ş. tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

Son dakika haberi: GAZİOSMANPAŞA'DA YENİ DOĞAN BEBEĞİNİ ÇÖPE ATTI: O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberi: GAZİOSMANPAŞA'DA YENİ DOĞAN BEBEĞİNİ ÇÖPE ATTI: O ANLAR KAMERADA
Son dakika gündem: (Ek bilgi ve görüntüyle) KADIKÖY'DE HASTANEDE EŞİNİN ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLADIĞI KADIN ÖLDÜ
Son dakika gündem: (Ek bilgi ve görüntüyle) KADIKÖY'DE HASTANEDE EŞİNİN ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLADIĞI KADIN ÖLDÜ
ABD'nin California eyaletindeki silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin California eyaletindeki silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Muharrem İnce Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Alişan Acun Ilıcalı Şevval Şahin
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Ali Palabıyık Ahmet Nur Çebi Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fatih'te kuyumcu dükkanına yağma teşebbüsünde bulunan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 14:16:58. #1.15#

title