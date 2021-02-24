Fatih'te kuryeden 1 milyon 200 bin lira gasp eden şüpheliler yakalandı
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Fatih'te kuryeden 1 milyon 200 bin lira gasp eden şüpheliler yakalandı

24.02.2021 14:06 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:10
Fatih'te kuryeden 1 milyon 200 bin lira gasp eden şüpheliler yakalandı

FATİH'te döviz bürosunda çalışan bir kuryeden 1 milyon 200 bin lira gasp eden şüpheliler yakalandı.

FATİH'te döviz bürosunda çalışan bir kuryeden 1 milyon 200 bin lira gasp eden şüpheliler yakalandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, 19 Şubat tarihinde Fatih'te bulunan bir alt geçitte meydana geldi. Döviz bürosunda çalışan bir kurye, paraları bankaya yatırmak üzere yola çıktı. Bir otomobil ve motosiklet, kuryenin önünü kesti. Motosikletinden inen ve elebaşı olduğu iddia edilen Rıdvan K.(23) silahını kuryeye doğrultarak paraları istedi. Şüpheliler, 1 milyon 200 bin lirayı alarak hızlıca olay yerinden uzaklaştı. Kurye, polis ekiplerini arayarak yardım istedi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON İLE YAKALANDILAR

Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, saatler sonra farklı adreslere yaptıkları eş zamanlı operasyonla 9 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.  Rıdvan K. ise, memleketi İzmir'e gitmek için bindiği şehirler arası otobüste gözaltına alındı. Operasyonda 710 bin lira ve 17 adet Cumhuriyet altını ele geçirildi. 10 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 6 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GASP ANI KAMERADAÖte yandan şüphelilerin, akan trafikte kuryenin önünü keserek silah zoruyla paraları alma anı ve olay yerinden uzaklaşmaları çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

(Fotoğraf)


Fatih'te kuryeden 1 milyon 200 bin lira gasp eden şüpheliler yakalandı
Fatih'te kuryeden 1 milyon 200 bin lira gasp eden şüpheliler yakalandı
Fatih'te kuryeden 1 milyon 200 bin lira gasp eden şüpheliler yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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