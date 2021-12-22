Fatih'te kurallara uymayan taksicilere ceza kesildi

FATİH'te sivil trafik polislerinin gerçekleştirdiği denetimde yolcu seçen ve taksimetre açmayan taksi sürücülerine ceza kesildi. Taksimetre açmadığı için ceza kesilen sürücü, "Açmak zorunda olduğumla ilgili fikrim yoktu" diye konuştu.

"FİKRİM YOKTU"