Fatih'te kuaför salonlarında dezenfekte çalışması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Fatih'te kuaför salonlarında dezenfekte çalışması

14.01.2021 12:13 | Son Güncelleme: 14.01.2021 12:16
Fatih'te kuaför salonlarında dezenfekte çalışması

Fatih Belediyesi koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında berber ve kuaför salonlarında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Fatih Belediyesi koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında berber ve kuaför salonlarında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü dezenfeksiyon ekipleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayan kuaför, berber ve güzellik salonlarını ücretsiz dezenfekte ediyor. 6 ekip 12 kişilik ilaçlama personeliyle ekipler, Fatih ilçesinde bulunan 630 erkek berberi ve kuaförlerinde dezenfeksiyon çalışması yapılıyor.

İşyeri dezenfekte edilen kuaför Serkan Özkanlı, "İçişleri Bakanlığı ve Berberler Odası'nın tedbirleri doğrultusunda bizlerde kurallara uyuyoruz. İş yerimizde kullandığımız bütün eşyalar tek kullanımlık. Aynı zamanda belediyemizin bizlere sağladığı imkanları da kullanıyoruz" dedi.


Fatih'te kuaför salonlarında dezenfekte çalışması
Fatih'te kuaför salonlarında dezenfekte çalışması
Fatih'te kuaför salonlarında dezenfekte çalışması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Devlet Bahçeli Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Cemal Hünal Murat Dalkılıç Kim Kardashian
Spor Mesut Özil Erol Bulut Emre Taşdemir Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Tüm Haberler İzmir Kongre Fenerbahçe Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fatih'te kuaför salonlarında dezenfekte çalışması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 12:19:53. #1.15#
title