Fatih'te korsan otoparkçılık yapan kişi yakalandı
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Fatih'te korsan otoparkçılık yapan kişi yakalandı

Fatih'te korsan otoparkçılık yapan kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

Fatih'te korsan otoparkçılık yaptığı belirlenen bir kişi suçüstü yakalandı.

Fatih'te korsan otoparkçılık yaptığı belirlenen bir kişi suçüstü yakalandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Prof. Dr. Sıddık Sami Onar Caddesi'nde denetim yaptıkları sırada Y.T'nin, aracını park eden vatandaşlardan para talep ettiğini belirledi.

Sivil trafik ekiplerince suçüstü yakalanan Y.T'ye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 652 lira para cezası uygulandı.

Y.T. hakkında ayrıca, vatandaşlardan yetkisiz biçimde park ücreti aldığı veya almaya teşebbüs ettiği gerekçesiyle işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu

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