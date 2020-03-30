Fatih'te Koronavirüs tedbirlerine uyulmadı
FATİH'te Koronavirüs yasaklarına rağmen vatandaşların parklarda bir arada oturdular.
30.03.2020 17:51 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:52
FATİH'te Koronavirüs yasaklarına rağmen vatandaşların parklarda bir arada oturdular. Yapılan tüm uyarılara rağmen vatandaşların Fatih Saraçhane Parkı ve Anıt Park'ta sosyal mesafe kuralına aldırış etmediği görüldü. Parkta bulunan özel güvenlik görevlileri toplu halde oturan vatandaşları uyardı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA