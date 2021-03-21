FATİH'TE KORONAVİRÜS DENETİMİ
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FATİH'TE KORONAVİRÜS DENETİMİ

21.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: 21.03.2021 14:15

Fatih'te polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

Fatih'te polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bugün devam ederken, polis ekipleri de Fatih Aksaray Meydanı'nda denetim yaptı. Araçlar tek tek durdurularak, gerekli izin belgeleri olup olmadığı kontrol edildi. Sürücülerin genellikle kurallara uyduğunu belirten Polis Memuru İhsan Yıldız, "Denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Özellikle taksilerde sosyal mesafe kurallarına çok dikkat ediyoruz. Sürücüleri maske konusunda sık sık uyarıyoruz. Ticari taksilerin evrak kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Denetimlerimizin caydırıcı olması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

FATİH'TE KORONAVİRÜS DENETİMİ
FATİH'TE KORONAVİRÜS DENETİMİ
FATİH'TE KORONAVİRÜS DENETİMİ
FATİH'TE KORONAVİRÜS DENETİMİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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