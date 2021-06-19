Fatih'te korkutan yangın: Mahsur kalanlar son anda kurtarıldı

Fatih'te 6 katlı bir binanın 5.katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 3 kişi mahsur kaldı.

Fatih'te 6 katlı bir binanın 5.katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 3 kişi mahsur kaldı. Yoğun durmandan etkilenerek balkon korkuluklarına çıkan şahsı atlamak üzereyken son anda itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaşanan panik anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Fatih Aksaray Mahallesi Abdullatif Paşa sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı bir binanın 5. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Çıkan yangın sırasında daire içerisinde bulunan 3 kişi mahsur kalarak dumandan etkilendi. Yoğun duman nedeniyle balkona çıkarak yardım isteyen yabancı uyruklu şahısların imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Korkuluklara çıkıp atlamayı düşünen şahıs son anda itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almasıyla birlikte sağlık ekipleri binada mahsur kalan vatandaşlara ilk müdahaleyi bina içerisinde yaptı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan vatandaşların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, yangının olduğu binanın yanında bulunan otel ise tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı