Son dakika haber! Fatih'te korkutan yangın
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Son dakika haber! Fatih'te korkutan yangın

26.12.2020 11:39 | Son Güncelleme: 26.12.2020 12:18

Son dakika haberleri... Fatih'te korkutan yangın Fatih'te bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Fatih'te korkutan yangın

İSTANBUL - Fatih'te bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre Küçükpazar Saatçi Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Mahalledeki vatandaşlar yangınla büyük panik yaşadı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ekipler yanan binadaki incelemeleri sürüyor.

Son dakika haber! Fatih'te korkutan yangın
Son dakika haber! Fatih'te korkutan yangın
Son dakika haber! Fatih'te korkutan yangın
Son dakika haber! Fatih'te korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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