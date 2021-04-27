Fatih'te korkutan otobüs yangını

Fatih'te seyir halinde olan belediye otobüsü, bilinmeyen bir sebeple alev aldı.

Fatih'te seyir halinde olan belediye otobüsü, bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Otobüs şoförünün yangını erken fark etmesi olası bir faciayı önlerken yolcular büyük panik yaşadı.

Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Vefa durağı önünde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan belediye otobüsünün motor kısmı, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yanmaya başladı. Durumu erkenden fark eden otobüs şoförü, aracı sağa yanaştırarak yolcuları tahliye etti. Otobüsü terk eden yolcuların, itfaiyeye ihbarda bulunmasıyla olay yerine çok sayıda ekip sevk. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Olay anını gören Kadir Çalman, "Burada yılda 5-6 kere yaşanıyor böyle şeyler. Otobüs alev aldı. Yolcular kendilerini otobüsten zor attı. Yaralı yoktu ama insanlar telaş içerisindeydi, korkmuşlardı. Bildiğiniz alev aldı otobüs. Yan tarafından alevler çıkmaya başladı. Bilmiyorum neden oldu ama sürekli oluyor bunlar. Söndürmeye çalıştılar, söndüremediler. İtfaiye geldi söndürdü" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı