Fatih'te korkutan gecekondu yangını
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Fatih'te korkutan gecekondu yangını

Fatih'te korkutan gecekondu yangınıİSTANBUL - Fatih'te 2 katlı gecekonduda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

28.11.2019 21:46 | Son Güncelleme: 28.11.2019 21:47
Fatih'te korkutan gecekondu yangını

Fatih'te korkutan gecekondu yangını

İSTANBUL - Fatih'te 2 katlı gecekonduda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alev alev yanan gecekonduya itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Fatih'te 2 katlı gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan gecekonduya müdahale etti. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürerken yangının çevrede korkuya neden olduğu görüldü.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Fatih'te korkutan gecekondu yangını
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