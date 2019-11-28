Fatih'te korkutan gecekondu yangını
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Fatih'te korkutan gecekondu yangını

Fatih'te 2 katlı gecekonduda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

28.11.2019 15:20 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:22
Fatih'te korkutan gecekondu yangını

Fatih'te 2 katlı gecekonduda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alev alev yanan gecekonduya itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Fatih'te 2 katlı gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan gecekonduya müdahale etti. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürerken yangının çevrede korkuya neden olduğu görüldü.

(Selim Bayraktar/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Fatih'te korkutan gecekondu yangını
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