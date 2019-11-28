28.11.2019 21:02 | Son Güncelleme: 28.11.2019 21:04

Fatih'te korkutan gecekondu yangını: 1 itfaiye eri yaralı

İSTANBUL - Fatih'te 2 katlı gecekonduda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alev alev yanan gecekonduya itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Fatih'te 2 katlı gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan gecekonduya müdahale etti. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürerken yangının çevrede korkuya neden olduğu görüldü.

Kaynak: İHA