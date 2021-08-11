Fatih'te korkutan çatı yangını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fatih'te korkutan çatı yangını

Fatih'te korkutan çatı yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fatih'te 4 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Fatih'te 4 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi havadan görüntüledi.

Yangın, saat 12.45 sıralarında Fatih Balipaşa caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptıkları müdahale drone ile havadan görüntülenirken, yangın tamamen söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, yangın sonrası çatıda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Erkek arkadaşıyla kavga eden genç kız, evlerinin önündeki iskeleye çıkarak atlamak istedi
Erkek arkadaşıyla kavga eden genç kız, evlerinin önündeki iskeleye çıkarak atlamak istedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan İlham Aliyev Devlet Bahçeli Bülent Tüfenkci Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülben Ergen Deniz Akkaya Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar
Spor Mesut Özil Merve Çoban Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fatih'te korkutan çatı yangını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 01:17:06. #1.14#

title