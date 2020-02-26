FATİH'TE KORKUTAN ALEVLER
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FATİH'TE KORKUTAN ALEVLER

FATİH'te 2 katlı bir binada çıkan yangın korkuttu.

26.02.2020 16:36 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:36
FATİH'TE KORKUTAN ALEVLER
FATİH'te 2 katlı bir binada çıkan yangın korkuttu.

Yangın saat 15.30 sıralarında Derviş Ali Mahallesi Hoca Çakır Caddesi üzerinde bulunan binada çıktı.

Binanın çatısından alevlerin yükseldiğini görenler itfaiyeye haber verdi. verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekibi sevk edildi. ekiplerinin yaptığı çalışma ile kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken gecekondu kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekiplerinin sıktığı suyla ıslanan bir muhabbet kuşu yanan binanın yanındaki merdivenlere kondu. Islandığı için uçamayan muhabbet kuşuna bir sağlık çalışanıda ilgi gösterdi. 

Görüntü Dökümü: -------------------------------Yanan binadan görüntü-Alevli görüntü cep telefonu görüntüsü-İtfaiye ekiplerinin çalışması-İtfaiyenin sıktığı suyla ıslanan muhabbet kuşu-Sağlık çalışanının muhabbet kuşuna müdahalesi-Genel ve detay görüntüler

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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