Fatih'te Korkunç Cinayet

Fatih'te alacak verecek davası yüzünden Iraklı kağıt toplayıcısı Adwla Anwar'ın koltuk altlarını kesip kafasına kurşun sıkıldı. Anwar'ın ölümüne ilişkin ev arkadaşı Shıvan Marıwan; "Ben sigara almaya gitmiştim eve geldim arkadaşım kanlar içinde yerde yatıyordu hemen polisi aradım. Ambulans geldi ancak kurtarılamadı" dedi.

KAĞIT TOPLAYICISI IRAKLI GENÇ EVDE ÖLÜ BULUNDU

Fatih Aksaray Yenikapı Değirmeni Sokak üzerinde yaşayan ve kağıt toplayıcılığı yapan Iraklı Adwla Anwar (22) geçtiğimiz ay evinde arkadaşı tarafından ölü bulundu.

KOLTUK ALTLARINDAN KESİP KAFASINA SIKMIŞLAR

Anwar'ın alacak verecek davası yüzünden koltuk altlarının kesilip kafasına kurşun sıkıldığı öğrenildi.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Avcılar'da bulunan 3 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda olayla ilgili 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyette sorguya alındı.

ALACAKLARI OLDUĞU İÇİN 3 KİŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞ

Sorgusu tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Irak uyruklu 3 kişi tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler Nihat M., Shad R. ve Mujahid Q.'nun Anwar'ı alacakları olduğu için öldürdükleri ortaya çıktı.

"EVE GELDİĞİMDE KANLAR İÇİNDE BULDUM"

Anwar'ın beraber kaldığı ev arkadaşı polise verdiği ifadesinde; "Biz beraber kalıyorduk, Anwar'ın 4 arkadaşı geldi eve ben o sırada sigara almaya çıktım. Eve geldiğimde Anwar'ı kanlar içinde yerde yatar halde buldum. Koltuk altını kesip kafasına sıkmışlar" dedi.