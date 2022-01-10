Fatih'te köpeğe şiddet uygulayan zanlı

FATİH, İSTANBUL (AA) - Fatih'te bir köpeğe şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Ö.B. hakkında, akıl sağlığının yerinde olmadığı ve toplum için tehlike arz ettiğine dair belirtiler gerekçesiyle 3 hafta süreyle gözetim altında tutulması kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, "Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet (köpeğe cinsel saldırı)" suçundan gözaltına alınan şüpheli Ö.B'nin, savcılıkta ifadesi alınırken garip davranışlar sergilediği ve soruşturmayla ilgisi olmayan beyanlarda bulunduğu kaydedildi.

Akıl sağlığına ilişkin şüpheler nedeniyle İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne sevk edilen şüphelinin raporunda, psikotik bozukluk veya şizofreni hastalığı olduğu düşünüldüğü, paranoid hezeyanları bulunduğu ve atak halinde olduğu, toplum için tehlikelilik arz ettiği, tehlikeliliği kesin olarak geçene kadar bir sağlık kuruluşunun psikiyatri servisinde yatırılarak tedavi edilmesi gerektiği vurgulandı.

Başsavcılık bunun üzerine, nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nden, fiili işlediği yolunda kuvvetli şüpheler bulunan zanlının, akıl hastası olup olmadığı, akıl hastası ise ne zamandan beri hasta olduğu, hastalığının davranışları üzerindeki etkisinin ne olduğu ve ceza ehliyetinin olup olmadığı hususlarının saptanması için Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 3 hafta süreyle gözlem altına alınmasına yönelik karar alınması talebinde bulundu.

Şüpheli ve avukatının beyanını alan nöbetçi hakimlik, fiili işlediği yolunda kuvvetli şüpheler bulunan zanlının talep doğrultusunda, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 74. maddesi kapsamında 3 hafta süreyle gözlem altına alınmasına karar verdi.

Köpek insanlarla iletişim kurmuyor

Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünde tedavisine başlanan köpeğin sağlık durumuyla ilgili AA muhabirine bilgi veren Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Veteriner Hekim Ayşegül Coşkun, köpeğin yavru olduğunu kaydetti.

Coşkun, "Fatih Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezinde tedavi görüyor. Yemek yemiyor, iştahsızlık var ve serumla besleniyor. Vajinal kanaması bu sabah durdu. Antibiyotik ve vitamin takviyesi yapılmaktadır." dedi.

Köpeğin yaşadığı olay nedeniyle çok korktuğunu ve insanlarla iletişim kurmadığını aktaran Coşkun, "O yüzden sessiz, sakin bir ortamda tedavisi sürdürülmektedir. Dünden beri biraz ilerleme kaydettik ancak henüz iştahı açılmadı. O da biraz zaman alacak." diye konuştu.

AA / Murat Kaya - Son Dakika Haberleri

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