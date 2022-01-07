Fatih'te kontrolden çıkan araç dükkana daldı: 1 yaralı

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Fatih'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, önce lokantanın motosikletlerine çarpıp ardından dükkana daldı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30'da Fatih, Aksaray'da cadde üzerinde meydana geldi, İddiaya göre, cadde üzerinde ters istikamette seyir halinde olan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu önce lokanta önünde bulunan motosikletlere çarptı, ardından dükkana daldı. Kazada 1 kişi yaralanırken, olayı gören vatandaşlar ambulans, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Dükkana dalan araç itfaiye ekipleri yardımıyla çıkartılırken, ekipler olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet