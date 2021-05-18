Havadan fotoğraflar // Fatih'te kolonlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı
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Havadan fotoğraflar // Fatih'te kolonlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ersan SAN -Murat SOLAK / FATİH'te 4 katlı binanın kolonlarında çatlaklar oluştu.

Ersan SAN -Murat SOLAK/ FATİH'te 4 katlı binanın kolonlarında çatlaklar oluştu. Dış cephesindeki sıvaların da döküldüğü binada oturanlar tahliye edildi. 

Fatih, Ayvansaray Mahallesi Sulu Sokak'ta saat 13.15 sıralarında 4 katlı apartmanda oturan bina sakinleri çatırtı sesleri duymaları üzerine kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine, polis, zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binanın tahliye edilmesinin ardından, sokak şerit çekilerek kapatıldı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.


Havadan fotoğraflar // Fatih'te kolonlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı
Havadan fotoğraflar // Fatih'te kolonlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı
Havadan fotoğraflar // Fatih'te kolonlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı
Havadan fotoğraflar // Fatih'te kolonlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı
Havadan fotoğraflar // Fatih'te kolonlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı
Havadan fotoğraflar // Fatih'te kolonlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı
Havadan fotoğraflar // Fatih'te kolonlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı
Havadan fotoğraflar // Fatih'te kolonlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı
Havadan fotoğraflar // Fatih'te kolonlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı
Havadan fotoğraflar // Fatih'te kolonlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı
Havadan fotoğraflar // Fatih'te kolonlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı
Havadan fotoğraflar // Fatih'te kolonlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı
Havadan fotoğraflar // Fatih'te kolonlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı
Havadan fotoğraflar // Fatih'te kolonlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı
Havadan fotoğraflar // Fatih'te kolonlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı
Havadan fotoğraflar // Fatih'te kolonlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı
Havadan fotoğraflar // Fatih'te kolonlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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