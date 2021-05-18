Fatih'te kolonları çatlayan bina boşaltıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fatih'te kolonları çatlayan bina boşaltıldı

Fatih'te kolonları çatlayan bina boşaltıldı
Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Fatih'in tarihi mahallelerinden Ayvansaray'da bulunan 5 katlı bina, kolonlarının çatlaması üzerine tahliye edildi.

Fatih'in tarihi mahallelerinden Ayvansaray'da bulunan 5 katlı bina, kolonlarının çatlaması üzerine tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, Tarihi Yarımada'da sur içinde kalan mahallelerden biri olan Ayvansaray Sulu Sokak'taki 5 katlı apartmanın kolonlarında, henüz belirlenemeyen nedenle çatlak oluştu.

Durumun fark edilmesi üzerine apartman sakinleri binayı boşalttı.

Binada 10 dairenin bulunduğu, 7'sinde vatandaşların ikamet ettiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Lale Karabıyık Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Alişan Sibel Can Deniz Seki Pınar Altuğ
Spor Ali Koç Şenol Güneş Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fatih'te kolonları çatlayan bina boşaltıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 14:26:36. #1.16#

title