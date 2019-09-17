Fatih'te klonlanmış cep telefonu operasyonu kamerada (1)

Fatih'te klonlanmış cep telefonu operasyonu kamerada (1)

İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'in Aksaray bölgesinde çalıntı telefon ticareti yaptığı belirlenen yerlere dün operasyon yaptı.

17.09.2019 10:58
Fatih'te klonlanmış cep telefonu operasyonu kamerada (1)
İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'in Aksaray bölgesinde çalıntı telefon ticareti yaptığı belirlenen yerlere dün operasyon yaptı. Aksaray Yeraltı Çarşısı'nda bulunan cep telefonu satan yerlere yapılan operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yaklaşık 300 klonlanmış cep telefonu ve 700 telefon parçasına el konuldu. Kaçakçılık polislerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. 

Görüntü Dökümü:
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-Polis ekiplerinin arama yapması
-Ekiplerin klonlama işleminin nasıl yapıldığını gösteren videosu
-İşyerinde bulunan klonlanmış telefonların görüntüsü 
-Genel ve detaylar
 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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