Son dakika haberi: Fatih'te kız arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi
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Son dakika haberi: Fatih'te kız arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi

15.02.2021 16:59 | Son Güncelleme: 15.02.2021 17:27

Son dakika haberi... Fatih'te, Faslı kız arkadaşı Samıra Lkhadır'ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli adliyeye sevk edildi.

Fatih'te, Faslı kız arkadaşı Samıra Lkhadır'ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 14 Şubat'ta 21.00 sıralarında Haseki Sultan Mahallesi'ndeki bir dairede birlikte kaldıkları kız arkadaşı Lkhadır'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra polise teslim olan Suriye uyruklu şüpheli Majed Saeb A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Majed Saeb A. polise verdiği ifadesinde, Samıra Lkhadır ile aralarında 15-20 gün önce gönül ilişkisi başladığını, söz konusu dairede birlikte yaşadıklarını, olay günü kendisini aldattığı gerekçesiyle Lkhadır ile aralarında tartışma çıktığını öne sürdü. Şüpheli, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası bıçakla Lkhadır'ı öldürdükten sonra polise teslim olduğunu anlattı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberi: Fatih'te kız arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi: Fatih'te kız arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi: Fatih'te kız arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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