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Fatih'te kıyafet hırsızları kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Fatih'te 4 şüpheli bir dükkanın önünde asılı bulunan kıyafetleri güpegündüz çaldı.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Fatih'te 4 şüpheli bir dükkanın önünde asılı bulunan kıyafetleri güpegündüz çaldı. O anlar iş yerinin güvenlik kameralara yansıdı.

Olay, 25 Kasım günü Akşemsettin Mahallesi'nde bulunan bir giyim dükkanı önünde gerçekleşti. İddiaya göre, şüpheliler dükkanın önünde durarak kıyafetleri incelemeye başladı. Şüphelilerin 3'ü kıyafetlere bakarken 1'i telefonla konuşarak etrafı kolaçan etti. Daha sonra dükkanın içine girerek çalışanları oyaladı. Uygun anı yakalayan şüpheliler dükkan önünde asılı olan kıyafetleri yanlarında getirdikleri poşete doldurdu. Tanesi 200 TL olan 10 adet kazağı poşete koyan şüpheliler olay yerinden sakin adımlarla uzaklaştı. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kıyafet hırsızları kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüpheliler dükkanın önündeki kıyafetleri inceliyor. Şüphelilerden biri telefonla konuşarak etrafı gözetliyor. Daha sonra dükkanın içine girerek çalışanları oyalıyor. Dükkanın önünde asılı bulunan kıyafetleri poşete dolduran şüpheliler olay yerinden uzaklaşıyor.

(Caner Sönmez - İsmet Aktaş - Selim Bayraktar-İHA)

Fatih'te kıyafet hırsızları kamerada

Fatih'te kıyafet hırsızları kamerada

Fatih'te kıyafet hırsızları kamerada

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