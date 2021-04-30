Fatih'te kısıtlamaya uymayanlar parkları doldurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fatih'te kısıtlamaya uymayanlar parkları doldurdu

Fatih'te kısıtlamaya uymayanlar parkları doldurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'un Fatih ilçesinde tam kapanmanın ilk gününde kısıtlamaya uymayanlar parkları doldurdu.

İstanbul'un Fatih ilçesinde tam kapanmanın ilk gününde kısıtlamaya uymayanlar parkları doldurdu.

İstanbul'un Fatih ilçesinde 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde kısıtlamayı dikkate almayanlar parklara geldi. Banklarda oturan ve dolaşanların rahatlığı görenleri şaşkına çevirdi. Muratpaşa parkındaki yoğunluk drone'la görüntülendi. - İSTANBUL

Fatih'te kısıtlamaya uymayanlar parkları doldurdu
Fatih'te kısıtlamaya uymayanlar parkları doldurdu
Fatih'te kısıtlamaya uymayanlar parkları doldurdu
Fatih'te kısıtlamaya uymayanlar parkları doldurdu
Fatih'te kısıtlamaya uymayanlar parkları doldurdu
Fatih'te kısıtlamaya uymayanlar parkları doldurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çakarlı magandaya bir dava daha! Bu kez bıçakladığı adamın parasını çalmakla suçlanıyor
Çakarlı magandaya bir dava daha! Bu kez bıçakladığı adamın parasını çalmakla suçlanıyor
Şehrazat ve Acun Medya arasındaki alacak davasında uzlaşma sağlanınca dava düştü
Şehrazat ve Acun Medya arasındaki alacak davasında uzlaşma sağlanınca dava düştü
Görüntü İstanbul'dan! Namaz kılmak için camiye girmek isteyen kadınları içeri sokmadılar
Görüntü İstanbul'dan! Namaz kılmak için camiye girmek isteyen kadınları içeri sokmadılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Adnan Menderes Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Ebru Gündeş Hakan Sabancı
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fatih'te kısıtlamaya uymayanlar parkları doldurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 16:40:27. #1.16#

title